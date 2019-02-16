اتحاد المصريين بالنمسا يطالب البرلمان بإقرار قانون نقل جثامين المصريين

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صرح رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا المهندس حسام بازينة، “إن قضية نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج، تعد أحد أهم القضايا التي تؤرق الجالية المصرية في الخارج”، وطالب بضرورة العمل على إيجاد حل لتلك المشكلة.

وأشار، “أن المصريين في الخارج قد رفعوا الصوت كثيرا مطالبين بحل تلك المشكلة، وأنهم تقدموا بالعديد من الاقتراحات القابلة للتنفيذ، ولن تكلف الدولة المصرية جنيها واحدًا”، وأكد أنه لو توفرت الإرادة لدى المسؤولين سوف يتم وضع حل لتلك الأزمة خلال وقت وجيز للغاية.

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كما طالب مجلس النواب المصري بسرعة وضرورة عرض مشروع قانون “نقل جثامين المصريين بالخارج” على الجلسة العامة من أجل مناقشته، وإقرار هذا القانون في أسرع وقت ممكن، وأكد “أن مناقشة هذا الموضوع أكثر أهمية من عديد الموضوعات التي تثار تحت قبة البرلمان المصري، وأن الموافقة عليه فرض عين على البرلمان”.

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