عاجل.. بيان من البرلمان إلى وزير التعليم بشأن مسابقة المعلمين المؤقتين

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قام عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، النائب ممتاز دسوقي، بتقديم بيان عاجل، موجه إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، حول التعقيدات التي يواجهها المتقدمين في اجراءات التقديم بمسابقة المعلمين المؤقتين، والتي تم اطلاقها لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

وأوضح بيان عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعقيدات تتمثل في عدم الاكتفاء بالأوراق المتعلقة بمؤهلات المتقدم والصحيفة الجنائية والموقف من التجنيد فقط، بل طلب التقدم بقيد عائلي للوالد حتى الدرجة الرابعة، مضيفا: كل دا في مسابقة راتب المعلم فيها 1000 جنيه فقط، ومدة تعاقده 3 شهور غير قابلة للتجديد.

وطالب النائب بالتخفيف من حدة التعقيدات بالمسابقة وتيسيير الأمور للمتقدمين من الشباب، وزيادة أماكن تقديم الـوراق المطلوبة نظرا لقلة هذه الأماكن خاصة بالمحافظات.​

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وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

ومن ناحيته، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن إن الوزارة نجحت في حل مشكلة عجز المعلمين وتقليص العدد لسد العجز من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة، كذلك تم إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل بعض المعلمين لضبط التوزيع.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بفتح باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين وبعض الوظائف بمديريات التعليم، في محاولة لسد العجز في التخصصات المختلفة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا ، على أن يستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع انتهى الخميس الماضي، مع العلم بأن التعاقد يكون خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018/2019، على أن يتبع ذلك تسليم الأوراق إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات التابع لها المتقدم.

أما عما أثير من تساؤلات حول صعوبة إصدار القيد العائلي لدى البعض قبل غلق باب التقديم، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه رغم إغلاق التقدم للمسابقة إلكترونيًا الخميس الماضي، إلا أن الوزارة أتاحت للمتقدمين أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.