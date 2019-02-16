اليوم .. “التعليم” تستقبل المستندات المطلوبة من المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم السبت، الموافق 16 فبراير، يشهد بدء استقبال الإدارات التابعة للوزارة للمستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

ومن ناحيته، صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بالأمس الجمعة تم إغلاق باب التسجيل الإلكترونى للتقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الإدارات بدأت استلام المستندات المطلوبة فى الإعلان ابتداءً من السبت الموافق 16 فبراير حتى يوم الخميس 21 فبراير.

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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار مد فترة التقدم للمسابقة حتى نهاية الأسبوع الجاري، يأتي فى إطار حرص الوزارة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر للمعلمين المتقدمين، مشيرًا إلى أنه لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين سيجرى التواصل والأخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود فى حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة من خلال البريد الإلكترونى للمتقدمين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت قد أعلنت في 7 فبراير الجارى، عن إطلاق مسابقة للتعاقد مع 50 ألف معلم، ولكن عن طريق التعاقد المؤقت لشغل وظيفة معلم لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

ومن ناحيته، كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن إن الوزارة نجحت في حل مشكلة عجز المعلمين وتقليص العدد لسد العجز من 98 ألفًا إلى حوالي 60 ألف معلم، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد العجز والزيادة على مستوى كل مدرسة، كذلك تم إلغاء انتدابات كثيرة لأعمال إدارية مع نقل بعض المعلمين لضبط التوزيع.

حيث قامت وزارة التربية والتعليم، بفتح باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين وبعض الوظائف بمديريات التعليم، في محاولة لسد العجز في التخصصات المختلفة، على أن يكون التقديم إلكترونيًا ، على أن يستمر التقديم الإلكتروني لمدة أسبوع انتهى الخميس الماضي، مع العلم بأن التعاقد يكون خلال الفصل الدراسي الثاني فقط من العام الدراسي 2018/2019، على أن يتبع ذلك تسليم الأوراق إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات التابع لها المتقدم.

أما عما أثير من تساؤلات حول صعوبة إصدار القيد العائلي لدى البعض قبل غلق باب التقديم، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه رغم إغلاق التقدم للمسابقة إلكترونيًا الخميس الماضي، إلا أن الوزارة أتاحت للمتقدمين أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.