التضامن: اليوم بدء اختبارات مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ

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صرح مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن اليوم السبت، الموافق 16 فبراير، يشهد بداية إجراء الاختبارات الخاصة باختيار مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، مضيفًا أن الاختبارات مستمرة حتى الأحد 24 فبراير، وذلك لاختيار 270 مشرفا من إجمالي 1100 متقدم، حيث من المقرر أن تجرى الاختبارات التحريرية (أون لاين).

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، إنه تم الإعلان عن بدء الاختبارات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ( www.hajjfoundation.org.eg )، كما تم نشر الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات من اسم المتقدم وموعد الاختبار ومكانه ومن المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية على أن تقام الاختبارات في محافظات (القليوبية – الإسكندرية – سوهاج – القاهرة).

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وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، أن الاختبار التحريري للمتقدمين في مسابقة اختيار مشرفي الحج، يتضمن (60) سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج، لافتًا إلى أنه في حال اجتياز المشرف الاختبار التحريري سيتم إجراء اختبار شفوي ومقابلة شخصية للاختيار النهائي للمشرفين.

وأشار أيمن عبد الموجود، إلى أنه قد سبق وتم فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات الأهلية لعام 1440هـ / 2019م لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات، عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية، وذلك لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 23/12/2018 م حتى 17/1/2019 م.

يذكر أن الهدف من طلاق مسابقة اختيار مشرفي الحج، هو اختيار عدد من المشرفين لبعثات الحجاج المصريين بواقع تخصيص مشرف لكل 45 حاجا، وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة.​