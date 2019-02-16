الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، منذ قليل، بيانًا أوضحت فيه ملامح وتفاصيل الطقس في الـ 48 ساعة القادمة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن هناك تواجد كثيف للسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والتي قد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى ، وتكون الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط غربا .

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فيما ذكر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم ستكون مستقرة على القاهرة والجيزة ومحافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الامطار ستقتصر على السواحل الشمالية فقط.

وأوضح عطا، أن درجات الحرارة اليوم قد ارتفعت بشكل نسبي عن اليومين الماضيين، لتسجل القاهرة 19 درجة بعد أن كانت 14 درجة يومي الخميس والجمعة،مشيرًا إلى أن سرعة الرياح بدأت في الهدوء على معظم الأنحاء، ما يقلل فرص سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من غدًا الأحد سيكون هناك طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع سقوط أمطار على سيناء والسواحل الشمالية، لكن الجو سيكون معتدل على القاهرة والوجة البحري شديد البرودة ليلا، متابعًا أن الرياح سوف تنشط فقط على سيناء وشمال الصعيد وستكون مثيرة للرمال والأتربة.

ونصح رئيس الإدارة المركزية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التخفيف في ارتداء الملابس الثقيلة، حيث إن درجات الحرارة في تلك الفترة ليست مستمرة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد فهي كالأتي:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة .

الإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 9 درجة .

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 7 درجة .

سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجة .

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجة .

أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة .

سانت كاترين العظمى 8 درجة والصغرى 0 درجة .