مقتل وإصابة 15 من الجيش المصري في هجوم بشمال سيناء

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أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب “تامر الرفاعي” عن قيام قوات الجيش المصري بالتصدي لمجموعة من العناصر الإرهابية حاولت الهجوم على إحدى المناطق الأمنية التابعة للجيش بشمال سيناء.

وأضاف العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان تم نشره صباح اليوم عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على موقع الفيسبوك أن قوة المنطقة الأمنية تصدت لهذه المجموعة الإرهابية واشتبكت معهم، وقد تمكنت من القضاء على 7 من أفراد هذه المجموعة الإرهابية

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، أنَّه نتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابطًا و14 درجات أخرى، وشدد على أنَّه يجرى استكمال أعمال تمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة شمال سيناء.