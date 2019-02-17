وزارة "الآثار" تسترد التابوت المُذهب لـ"نجم عنخ"

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نجحت مساعى وزارتي الآثار والخارجية المصرية في إثبات أحقية مصر في استعادة تابوت أثري مُذهب كان قد اشتراه متحف المتروبوليتان بالولايات المتحدة الأمريكية من أحد تجار الآثار كان يحمل تصريحًا مزورًا لخروج هذا التابوت من مصر عام 1971.

وقالت وزارة الآثار في بيانها اليوم السبت، أنه بعد التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام لمدينة مانهاتن بنيويورك والتي دامت لأكثر من 20 شهرا قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كل الأدلة والبراهين التي تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزور لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من مصر اى تصريحات لهذه القطعة إطلاقا فى الوقت الذى كان القانون المصري قبل عام 1983 يسمح وقتها بإصدار مثل هذه التصاريح والتى تساعد على خروج بعض القطع خارج مصر.

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وأضافت الوزارة إنه وفقا للمستندات المرسلة من قبلها، انتهى مكتب التحقيقات إلى أحقية مصر في استرداد هذا التابوت الأثري خاصة بعد ثبوت تزوير التصريح، ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير وقت الشراء.

وهو ما دفع مدير عام متحف المتروبوليتان أمس لإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصري عن تلك الواقعة، وأن المتحف قام باتخاذ كل الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.

وتابعت الوزارة أن تابوت الكاهن “نچم عنخ” مصنوع من الخشب المغطى بالذهب، وهو ليس من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار، ويعد قطعة ثمينة ستكون إضافة للمتاحف المصرية، وقد قرر وزير الآثار أن يتم عرض هذا التابوت في المتحف المصري بالتحرير بمجرد عودته حتى يتم عرضه بعد ذلك في المتحف المصري الكبير عند افتتاحه عام 2020.

وتعتبر عودة التابوت الرائع الذي خرج بطريقة غير شرعية منذ سنوات خطوة عظيمة تثبت تنظيم إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار ووزارة الخارجية المصرية اللذان يبذلان كل الجهود لاسترداد أي أثر خرج من مصر بأي وسيلة غير شرعية حتى ولو من سنوات طويلة.

يذكر أن التابوت هو القطعة الأثرية التي سبق وأشار اليها الدكتور خالد العناني منذ عدة أشهر خلال إحدى اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وتكرر على هامش الإعلان عن كشف أثرى بسقارة نهاية ٢٠١٨ عن جهود محاولة استرداد قطعة أثرية ثمينة يدعى أنها خرجت من مصر عام 1971.