هالة زايد: طعمنّا أكثر من 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، الموافق 16 فبراير، أنه تم تطعيم أكثر من 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية، بعدد 8 ملايين طالب.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية، قد بدأت إنطلاقتها بمدارس المرحلة الابتدائية، يوم الثلاثاء الماضي ، بمحافظات: الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنيا، القليوبية، بورسعيد، البحيرة، دمياط، الدقهلية، قنا، الفيوم، جنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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وأصدرت وزارة الصحة اليوم بيانًا، أكدت خلاله وزيرة الصحة، أن الأدوية التي تعطى للطلاب آمنة تمامًا، وتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن هذه الحملة تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، مؤكدة أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة.

وخلال البيان، أشارت و الدكتورة هالة زايد، إلى أن كل دواء له تحذيرات علمية يتم نشرها في النشرات الطبية الخاصة به، مشددة على أن هذا لا يمنع من أخذ التطعيم، قائلة لأولياء “طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم”.

وكان مركز المعلومات الدوائية المصري بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، قد قام بنشر عددًا من الإرشادات الهامة لأولياء الأمور،تضمنت إسم المستحضر الدوائي المستخدم في الحملة وخواصه، موضحة أنه يحتوي على مادة Mebendazole وهي مادة قوية جدًا وفعالة كطارد للديدان ولكن يجب ناخذ في الاعتبار، ألا يتعاطى الطفل عقارًا يحتوي على مادة ميترونيدازول لمدة 5 أيام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بالحملة.

وفي السطور التالية نرصد لكم قائمة المستحضرات التجارية الموجود بها مادة الـ metronidazole والمتداولة بالأسواق ما يلي:

فلاجيل Flagyl- امريزول Amrizole ، فلازول Flazol ، اليزول Elyzol ، روزيكس Rozex ، فلاجيكور Flagicure ، انازول Anazol ، دوموزول Dumozole ، نيدازول Nidazole ، سوبرازول Superazole ، ميتروتيدازول Metronidazole بوميكسازول bumexazole, copagaramonكوباجرامون, دومازول dumazol, entophar انتوفار

فيما أكد مركز المعلومات أن تناول هذا الدواء يتم تناوله عن طريق الفم ويمكن تناوله مع الطعام أو بدونه، قد يمضغ أو يبتلع بالكامل أو يسحق ويمزج مع الطعام.

كذلك نصح المركز بإخبار الطبيب والصيدلي حول جميع الأدوية الخاصة بالطفل سواء كانت (وصفة طبية ، المنتجات الطبيعية، والفيتامينات) والمشاكل الصحية قبل أخذ الجرعة.