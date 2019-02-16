وزير التعليم يوضح آلية الامتحانات للطلاب الذين امتنعوا عن استلام “التابلت”

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، الموافق 16فبراير، إنه حتى الأن لم يرد للوزارة أي معلومة تفيد امتناع أي طالب عن تسلم التابلت المدرسي ، مضيفًا أنه لن يستلم التابلت من لم يدفع رسوم الاستلام.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ذكر فيها أن الامتحان للطالب الذي لم يستلم التابلت سيكون مقابل مصروفات أكثر من المائة جنيه لضرورة توفير مراكز امتحانات خاصة للامتحانات الإلكترونية.

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وأضاف الدكتور طارق شوقى، أن الطالب سيمتحن على تابلت ملك الوزارة لافتًا إلى أن المصروفات سيتم تحديدها لاحقا.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: ” اتمنى أن نلتفت للهدف من المشروع وهو التعلم وكفانا جدلا حول أمور جانبية”.

وكانت مديريات التعليم بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت الإثنين الماضي، الموافق 11 فبراير، إجراءات توزيع أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي في 20 محافظة، وهذا وفق خطة زمنية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسب ظروف كل محافظة.

وفي المرحلة الأولى من إجراءات توزيع أجهزة “التابلت” على طلاب الصف الأول الثانوي، تم توزيع الأجهزة في 20 محافظة هي: الإسماعيلية (7919 جهاز)، بور سعيد (5682)، السويس (4075)، مرسى مطروح (1863)، شمال سيناء (3300)، الوادي الجديد (2601)، الأقصر (6349)، جنوب سيناء (832)، البحر الأحمر (2885)، أسوان (7289)، الفيوم (14841)، بني سويف (16643)، قنا (16353)، الإسكندرية (45349)، القاهرة (91572)، المنيا (29854)، أسيوط (24801)، سوهاج (21137)، و،الشرقية (50017) ودمياط (12582).​