موازنة النواب: خفض “المركزي” لسعر الفائدة يعكس انتعاش اقتصاد البلاد

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صرحت ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزي، الصادر الخميس الماضي، بخفض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، هو بمثابة بداية لانتعاش الاستثمار داخل الدولة المصرية، لأنه يساعد على جذب رؤوس الأموال، لأن كل من يرغب فى الحصول على قروض يحصل عليها بفوائد أقل وبالتالى فإن هذا الأمر يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت إلكسان فى تصريحات صحفية، أمس الأحد، أن اقتصاد الدولة بدأ ينتعش ويتعافى، وهو الأمر الذي شهدت به كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى بعدما أكدت أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى بشكل جيد.

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وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن وزارة المالية أعلنت مؤخرا عن وجود تحالفات اقتصادية عملاقة تريد أن تستثمر فى مصر، مضيفة أن مثل هذه الخطوات هي ما تساعد فى تحسين معدلات النمو الاقتصادي بشكل أفضل.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة ، أن التقدم الاقتصادى في أي دولة لا يأتي إلا نتيجة وجود الاستقرار، لافته إلى ما تعيشه البلاد خلال الفترة الأخيرة ، وأضافت موضحة أن تخفيض سعر الفائدة يساعد فى خفض معدلات التضخم فالبنك المركزى خفض فى سعر الفائدة بالنسبة للمتغير مثل شهادات الاستثمار ذات السعر المتغير مما يؤدى إلى تقليل معدل التضخم وزيادة معدل الانتاج وانتعاش السوق.

وألمحت “إلكسان” إلى أن تحسن سعر الجنيه وارتفاع الطفيف أمام الدولار في الفترة الاخيرة يمثل شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى ، وأن الدولة استطاعت تحقيق تقدما اقتصاديا نتيجة مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق وهو ما ساعد كثيرا فى تحسن الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أن الانفتاح على إفريقيا بعدما ترأس مصر اتحادها سيؤدى إلى مزيد من الانتعاش خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى قررت خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب.