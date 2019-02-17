مصادر: 430 ألف شخص سجلوا في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيًا

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صرحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بمجرد أن تم إغلاق باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إليكترونيًا، يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم للوظائف والتى انطلقت الخميس 7 فبراير الجارى، تبين أن عدد الذين سجلوا في المسابقة، بلغ عددهم قرابة 430 ألف سجلوا بياناتهم وتقدموا للمسابقة بشكل إلكترونى، موضحة أنه منذ فتح باب التقدم وحتى أمس تقدم 430 ألف شخص.

وأكد مصدر -رفض ذكر إسمه-، أن الأعداد التى تقدمت للمسابقة شملت جميع التخصصات التى تم إتاحتها فى إعلان التقدم للمسابقة، مضيفًا أنه سيتم شرح تفاصيل الأعداد التى تقدمت فى كل تخصص خلال مؤتمر صحفى سوف تعقده الوزارة الأيام المقبلة .

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جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت فى 7 فبراير الجارى عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم السبت، الموافق 16 فبراير، يشهد بدء استقبال الإدارات التابعة للوزارة للمستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين.

ومن ناحيته، صرح الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن بالأمس الجمعة تم إغلاق باب التسجيل الإلكترونى للتقديم بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الإدارات بدأت استلام المستندات المطلوبة فى الإعلان ابتداءً من السبت الموافق 16 فبراير حتى يوم الخميس 21 فبراير.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار مد فترة التقدم للمسابقة حتى نهاية الأسبوع الجاري، يأتي فى إطار حرص الوزارة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر للمعلمين المتقدمين، مشيرًا إلى أنه لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين سيجرى التواصل والأخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود فى حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة من خلال البريد الإلكترونى للمتقدمين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت قد أعلنت في 7 فبراير الجارى، عن إطلاق مسابقة للتعاقد مع 50 ألف معلم، ولكن عن طريق التعاقد المؤقت لشغل وظيفة معلم لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

أما عما أثير من تساؤلات حول صعوبة إصدار القيد العائلي لدى البعض قبل غلق باب التقديم، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أنه رغم إغلاق التقدم للمسابقة إلكترونيًا الجمعة الماضي، إلا أن الوزارة أتاحت للمتقدمين أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.