محاكمة مرسى و23 آخرين اليوم الأحد.. بقضية التخابر مع حماس

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تقوم اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة وبالتحديد الدائرة 11 إرهاب، بمعهد أمناء الشرطة بالنظر في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي عيسى العياط، واثنين وعشرين متهمًا أخرين ، بقضية “التخابر مع حماس”.

تعقد فعاليات الجلسة القضائية تحت رئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار حسن السايس، والمستشار عصام أبو العلا، وأمانة سر “حمدي الشناوي”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى إن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين السالف ذكرهم، تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد”، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل الدولة المصرية، وإفشاء أسرار الدفاع الخاصة بالدولة المصرية إلى دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وكذلك تم اتهامهم بتمويل العناصر الإرهابية، والتدريب العسكري لهم من أجل تحقيق أغراض التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال الدولة المصرية، ووحدتها وسلامة أراضيها.

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