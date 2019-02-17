“المحافظين” يدين حادث العريش ويصفه بالخسيس ويقدم العزاء لأهالي الشهداء

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أدان حزب المحافظين، اليوم الأحد، الموافق 17 فبراير، الحادث الإرهابي الغادر الذى راح ضحيته روحًا طاهرة من أبناء ضباط القوات المسلحة المصرية الأبرار، كما أصيب فيه 14 آخرين فى عملية إرهابيةوصفها حزب المحافظين بالخسيسة، تم فيها استهداف كمينًا للجيش على طريق مطار العريش.

وأكد أعضاء الحزب، “أن حادث العريش هذا الحادث الخسيس هدفه ترويع المواطنين، وأن تلك الأفعال الشيطانية لن تؤثر على معنويات المصريين نحو مستقبل أفضل. ونتقدم بخالص تعازينا لأهل شهيد الوطن، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين”.

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وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن أمس السبت، عن وقوع حادث العريش الإرهابي، وذكر إن العناصر الإرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأوضح بيان القوات المسلحة، ملابسات حادث العريش الإرهابي، إذ ذكر أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية، واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة: “أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران بين العناصر الإرهابية ورجال القوات المسلحة، فقد تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى”

وتابع العقيد تامر الرفاعي: أن عناصر القوات المسلحة المصرية، مشطت المنطقة بحثًا عن العناصر الإرهابية وملاحقتهم للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.