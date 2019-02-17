تركي آل شيخ ناعيًا شهداء حادث العريش: رحم الله شهداء مصر وحفظها من قوى الشر

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حرص المستشار تركى آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادى بيراميدز، على تقديم واجب العزاء في شهداء مصر من رجال القوات المسلحة الأبرار، الذين استشهدوا أمس، السبت، أثناء تصديهم لعناصر إجرامية في حادث العريش الإرهابي.

حيث كتب “آل شيخ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: “رحم الله شهداء مصر في سيناء.. وحفظ الله مصر وأهلها من شر قوي الشر التي تريد إيقاف عجلة النمو والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجاله في كل مكان للارتقاء بالوطن الغالي علينا جميعا”.

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وأضاف “آل شيخ” “ستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب وسنظل ندعمها ونساندها حفظ الله مصر والسعودية”.

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن أمس السبت، عن وقوع حادث العريش الإرهابي، وذكر إن العناصر الإرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأوضح بيان القوات المسلحة، ملابسات حادث العريش الإرهابي، إذ ذكر أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية، واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة: “أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران بين العناصر الإرهابية ورجال القوات المسلحة، فقد تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى”

وتابع العقيد تامر الرفاعي: أن عناصر القوات المسلحة المصرية، مشطت المنطقة بحثًا عن العناصر الإرهابية وملاحقتهم للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.