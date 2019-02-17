شوبير: رحم الله شهداء حادث العريش وستظل مصر دائماً صامدة ضد الإرهاب

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تعبيرًا عن الحزن الذي أصابه عقب إعلان القوات المسلحة المصرية، أمس السبت، عن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة الأبرار، أثناء تصديهم لبعض العناصر الإرهابية في هجوم إرهابي على كمين بطريق العريش، قدم الإعلامى أحمد شوبير، التعازي لأسر الشهداء والمصابين، ونعى شهداء رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا أمس، أثناء تصديهم لعملية إرهابية بالعريش.

وقام الإعلامي أحمد شوبير، بكتبة بعض العبارات الحزينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك ” فكتب: “رحم الله شهداء الوطن الأبرار وأسكنهم فسيح جناته”.

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وأضاف شوبير: “وستظل مصر دائماً صامدة ضد الإرهاب بمجهود أبنائها المخلصين”

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن أمس السبت، عن وقوع حادث العريش الإرهابي، وذكر إن العناصر الإرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأوضح بيان القوات المسلحة، ملابسات حادث العريش الإرهابي، إذ ذكر أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية، واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة: “أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران بين العناصر الإرهابية ورجال القوات المسلحة، فقد تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى”

وتابع العقيد تامر الرفاعي: أن عناصر القوات المسلحة المصرية، مشطت المنطقة بحثًا عن العناصر الإرهابية وملاحقتهم للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.