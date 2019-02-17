أهالي البحيرة يشيعون شهيد حادث العريش في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة

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يستعد الآلاف من أهالي قرية منشأة الحزان التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة لتشييع جثمان الشهيد محمد ابراهيم جمعة سعفان الذى استشهد أمس السبت في حادث العريش الإرهابي.

حيث توافد المئات من اهالي قرية منشأة الخزان التابعة لمركز دمنهور والمناطق المجاورة لها على منزل الشهيد لتقديم واجب التعازي وللمشاركة في تشييع الجنازة فور وصولها ليدفن في مسقط رأس بالقرية .

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هذا وسوف يشارك في تشييع الجنازة زملاء الشهيد وعدد من قيادات الجيش والشرطة وقيادات محافظة البحيرة وعلى راسهم اللواء هشام امنة محافظة البحيرة واللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة لتشييعه في جنازة عسكرية

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن أمس السبت، عن وقوع حادث العريش الإرهابي، وذكر إن العناصر الإرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأوضح بيان القوات المسلحة، ملابسات حادث العريش الإرهابي، إذ ذكر أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية، واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة: “أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران بين العناصر الإرهابية ورجال القوات المسلحة، فقد تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى”

وتابع العقيد تامر الرفاعي: أن عناصر القوات المسلحة المصرية، مشطت المنطقة بحثًا عن العناصر الإرهابية وملاحقتهم للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.