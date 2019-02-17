تشييع جنازة النقيب علي عبد الرحمن شهيد حادث العريش الإرهابي

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شٌيعت منذ قليل، جناره الشهيد النقيب علي عبد الرحمن من مسجد الحصري بـ 6 اكتوبر، والذي استشهد أمس السبت، في هجوم إرهابي علي قوه كمين ” جوده 3 ” علي طريق مطار العريش، وسوف يقام العزاء في مسجد المحروسة بالمهندسين

حيث قام عدد من العناصر الإجرامية، بالهجوم الإرهابي على كمين تابع للقوات المسلحة، على طريق مطار العريش .

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راح ضحية الحادث الإرهابي 15 شهيدًا، بينهم ضابط برتبة نقيب وهو الشهيد النقيب علي عبد الرحمن، بالإضافة إلى 14 مجند، كانوا موجودين في نقطة إرتكاز عسكري تابع للكتيبة ٤٠٨ مشاه ميكانيكي التابعة لقوات التدخل السريع بالقرب من مطار العريش بشمال سيناء .

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، قد أعلن أمس السبت، عن وقوع حادث العريش الإرهابي، وذكر إن العناصر الإرهابية هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وأوضح بيان القوات المسلحة، ملابسات حادث العريش الإرهابي، إذ ذكر أن قوة الارتكاز الأمني تصدت للعناصر الإرهابية، واشتبكت معها، حيث تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين.

وأضاف المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة: “أنه نتيجة لتبادل إطلاق النيران بين العناصر الإرهابية ورجال القوات المسلحة، فقد تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى”

وتابع العقيد تامر الرفاعي: أن عناصر القوات المسلحة المصرية، مشطت المنطقة بحثًا عن العناصر الإرهابية وملاحقتهم للقضاء عليهم بمنطقة الحدث”.

كشف بأسماء شهداء حادث شمال سيناء و الذي اسفر عن إصابة و استشهاد ضابط و14مجند في هجوم إرهابي بشمال سيناء.