السيسي لـ«مسؤولي مرسيدس»: حريصون على تكثيف التعاون في مجال صناعة السيارات

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قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، استقبل اليوم الأحد الموافق 17 فبراير من العام الحالي 2019 ، في مقر إقامته في مدينة ميونيخ في ألمانيا ، إيكارت فون كلايد ، نائب رئيس مجموعة دايملر أيه جي ، التي تضم مرسيدس للسيارات ضمن شركاتها.

حضر اللقاء ماركوس شيفر ، عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات ، والمسؤول عن قطاع الإنتاج في الشركة.

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السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه بالبيان الذي أصدرته شركة مرسيدس الشهر الماضي ، الخاص باستئناف نشاطها في مصر ، مشددا على حرصه على تكثيف التعاون مع الشركة ، وذلك في ضوء سياسة الدولة نحو التوسع في مجال صناعة السيارات ، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

من جانبهما ، ثمّن مسؤولا الشركة ، ما لمساه من تعاون من الحكومة المصرية لاستئناف نشاطهم في مصر ، مؤكدين ما يمثله السوق المصري من أهمية كبيرة ، سواء في ظل حجمه الكبير أو لسهولة نفاذ المنتجات المصنعة به على النفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية ، ما يشجعهم على الاستثمار في السوق المصري ، وتكثيف نشاطهم به في عدة مجالات.

وزاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، أن اللقاء شهد كذلك استعراضًا لخطط شركة مرسيدس ، لاستئناف نشاطها في مصر لإنتاج وتجميع السيارات ، فضلا عن دراسة سبل تطوير هذا النشاط ، كي يشمل مشروعات السيارات الكهربائية والطرق الذكية ، وخدمة المواصلات في المدن الذكية وخدمة أتوبيس النقل العام السريع ، آخذًا في الاعتبار مراعاة تزايد نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة ونقل التكنولوجيا ، إضافة إلى الاهتمام بتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والإقليمية.