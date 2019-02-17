السيسي يستقبل رئيس «تيسنكروب» العالمية للأسمدة: حريصون على التعاون معكم

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأحد الموافق 17 فبراير من العام الحالي 2019 ، في مقر إقامته بمدينة ميونيخ في ألمانيا ، جيدو كيركهوف ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيسنكروب» العالمية.

السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أعرب خلال اللقاء عن تقديره لنشاط مجموعة «تيسنكروب» العالمية في مصر ، خاصة في مجال الأسمدة ، مؤكدا حرصه على دفع أوجه التعاون بين الجانبين.

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من جانبه ، أعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة «تيسنكروب» العالمية ، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر ، خاصة في ظل ما تشهده من تحسن في الأوضاع الاقتصادية ، وفرص استثمارية واعدة.

وتناول اللقاء كذلك ، بحث نشاط مجموعة «تيسنكروب» في مصر ، خاصة مشروع إنشاء مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة ، الذي يتم بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.