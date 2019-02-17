الأرصاد تحذر من طقس الغد.. سقوط أمطار واضطراب حركة الملاحة

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حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الأحد الموافق 17 فبراير من العام الحالي 2019 ، من طقس غد الإثنين ، حيث يشهد سقوط أمطار على بعض المناطق ، فضلا عن اضطراب حركة الملاحة ، ووجود فرص لسقوط أمطار.

وفي نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، أوضحخبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكوت طقس غدا الإثنين ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، حتى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ، بينما يكون مائل للدفء على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، شديد البرودة خلال ساعات الليل.

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ولفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، أن تقل الرؤية على الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على الأنحاء كافة ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الشمالية ، بينما تكونالرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء والبحر الأحمر ، ما يتعلق بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وبيّن خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، حالة البحر المتوسط ، حيث تكون معتدلة ، بينما يتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين متر ونصف المتر حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه ، بين مترين ومترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة ، غدا الإثنين الموافق 17 فبراير من العام الحالي 2019 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، وذلك حسب توقعات خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 17

شبين الكوم 10 18

طنطا 11 18

دمنهور 11 17

الإسكندرية 07 16

بلطيم 10 16

مطروح 06 17

السلوم 06 15

سيوة 05 18

بورسعيد 11 16

دمياط 11 16

الزقازيق 09 18

الإسماعيلية 09 16

السويس 10 17

العريش 09 17

رفح 08 16

رأس سدر 10 19

نخل 03 16

نويبع 12 19

طابا 12 16

سانت كاترين 00 08

الطور 09 20

شرم الشيخ 12 20

الغردقة 11 22

مرسى علم 13 20

الفيوم 08 18

بني سويف 08 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 20

قنا 08 20

الأقصر 06 21

أسوان 10 22

أبو سمبل 10 22

الوادي الجديد 05 21

شلاتين 12 23

أبو رماد 14 22

رأس حدربة 14 22

حلايب 15 22