وزارة الزراعة ترفع حالة التأهب القصوى لمواجهة أسراب الجراد على الحدود المصرية

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نشر الدكتور “عز الدين أبو ستيت” الذي يشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بياناً مفصلاً من الدكتور “ممدوح السباعي” الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والذي يوضح فيه الحالة التي تمر بها المناطق الحدودية بالبلاد وانتشار الجراد بها.

وقد صرح “السباعي” خلال البيان قائلاً:” أن هذه الفترة هي فترة موسم التكاثر للجراد الصحراوي “2018-2019″، والذي شهد العديد من التغيرات البيئية المرتبطة بتكاثر هذه الآفة، إلا أن الظروف قد تحسنت كثيراً بداية من شهر نوفمبر 2018، بعد هطول الأمطار والسيول التي شهدتها جنوب شرق البلاد.

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مؤكداً أن هذه التغيرات تسببت في زيادة الجراد الصحراوي في دلتا طوكر بالسودان، إلى أن الحالة تفشت خلال شهر ديسمبر الماضي خلال هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها شمال اريتريا،

أما في مصر فقد ظهرت الحشرات الانفرادية للجراد الصحراوي، إلا أنها تكاثرت خلال الشهور الماضية وهذا ما نتج عنه وجود التجمعات والتي تم القضاء عليها قبل أن تتضاعف.

كما أضاف أنه قد تم العثور على سرب من الجراد الصحراوي الناضج جنسياً بالحدود المصرية من شمال السودان، وقامت مكافحة الجراد بالتعامل الفوري والقضاء عليه، وفي يوم 10 فبراير الجاري تم العثور على سراب آخر في منطقة حلايب وتم القضاء عليه من قبل المكافحة والتي استمر العمل بها حتى الموافق 17 فبراير 2019.

كما أكدت التقارير التابعة للإدارة المركزية للمكافحة أن إجمالي المساحة المصابة التي تمت معالجتها بداية من يوم 29 يناير قد بلغت 4740 هكتار (11376 فدان) والتي تقع بمنطقتي أبو رماد وحلايب، تم استهلاك 2370 لتر من مبيد كلوربيريفوس، مشيراً أنه مازال العمل جاري لرصد أي تحركات والقيام بمكافحته على الفور قبل انتشاره.

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