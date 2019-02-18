بالفيديو.. الباز: لا تحولوا التعديلات الدستورية إلى خناقة بلدي

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أعلن الدكتور محمد الباز، “إن الشعب المصري وحده هو الذي بيده أن يجعل التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب خلال الوقت الراهن، تجربة سياسة نافقة أو ناجحة”.

وجاءت تصريحات الدكتور محمد الباز، عبر برنامج “90 دقيقة”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “المحور”، وأشار “أن الشعب المصري يجب أن يتحلى بمسؤولية الحوار والنقاش، وألا تحاول الأقلية التي ترفض التعديلات الدستورية، أن تتعامل بديكتاتورية مع الأغلبية التي تؤيد التعديلات الدستورية وتحاول فرض رأيها عليها”.

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وأشار “أن البرلماني أحمد طنطاوي أعلن بشكل واضح رفضه للتعديلات الدستورية، واهتم الناس بما قاله حول رفض هذه التعديلات”، وأضاف، “نسوا أن هذا النقاش يتم داخل قاعة مجلس النواب، دون مصادرة على رأي وبشكل ديمقراطي كامل”.

وأضاف “أن الاختلاف حول التعديلات الدستورية يعد أمر طبيعي، ولكن يجب ألا يخرج عن دائرة النقاش”، وطالب بألا تتحول التعديلات الدستورية إلى “خناقة بلدي”، فهي اختبار حقيقي لكافة الشعب المصري.

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