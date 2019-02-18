اليوم.. “التعليم” تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

Advertisements

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، الموافق 18 فبراير، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة، يتم الإعلان فيه عن أعداد المتقدمين والتفاصيل الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، التي أطلقتها الوزارة الوزارة عبر موقعها الإلكتروني خلال الشهر الجاري.

يٌعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مقر ديوان الوزارة.

Advertisements

وصرحت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في وقتٍ سابق أنه بمجرد أن تم إغلاق باب التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين إلكترونيًا، يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء المدة المحددة للتقدم للوظائف والتى انطلقت الخميس 7 فبراير الجارى، تبين أن عدد الذين سجلوا في المسابقة، بلغ عددهم قرابة 430 ألف سجلوا بياناتهم وتقدموا للمسابقة بشكل إلكترونى، موضحة أنه منذ فتح باب التقدم وحتى أمس تقدم 430 ألف شخص.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت قد أعلنت في 7 فبراير الجارى، عن إطلاق مسابقة للتعاقد مع 50 ألف معلم، ولكن عن طريق التعاقد المؤقت لشغل وظيفة معلم لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.