بالفيديو.. الأوقاف: الزوايا الغير مرخصة مصنع للجماعات الإرهابية

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صرح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية الدكتور جابر طايع، “إن الزوايا الغير مرخصة التي تقام فيها الصلوات، والمتواجدة في العديد من مناطق جمهورية مصر العربية، كانت ولا تزال، وسيلة لتفريخ الجماعات الإرهابية”.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تسعى من أجل ملاحقة تلك الزوايا بالأئمة المعتدلين الوسطيين، جاءت تلك التصريحات من الدكتور جابر طايع خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “90 دقيقة”، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “المحور”.

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قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الزوايا غير المرخصة التي تقام فيها الصلوات في العديد من مناطق الجمهورية، كانت ولا تزال، وسيلة لتفريخ الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لملاحقة هذه الزوايا بأئمتها الوسطيين المعتدلين.

وأضاف “أن بعض تلك الزوايا في أصلها جراجات، أو فيلات، أو مساحات فارغة يتم تحويلها إلى زوايا للصلاة”، ولفت إلى أن “التقسيم العمراني لاي مدينة أو لأي منطقة يجب أن يراعي بشكل كبير وجود مساجد جامعة كبيرة في كافة المناطق”.

وطرح طايع تساءل، وهو “كيف حصلت هذه الأماكن على الترخيص من البداية؟”، وأشار إلى أنه “لا يمكن أن تكون هناك مخالفات بناء في دولة متحضرة حتى لو كانت هذه المخالفات هي دور عبادة”.

وأضاف “أن المسؤولية مشتركة لجهات أخرى، ولا يمكن أن تكون هناك مخالفات بناء في دولة متحضرة حتى لو كانت هذه المخالفات هي دور عبادة”.

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