التضامن توضح حقيقة إلزام الشباب المقبل على الزواج باجتياز دورات “مودة”

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أعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والمشرف على البرنامج عمرو عثمان، “إن برنامج مودة يهدف إلى توعية الشباب المصري المقبل على الزواج من خلال تقديم سلسلة من المحاضرات إلى طلبة الجامعات دون إجبارهم على إجراء اختبارات”.

وأشار “أن برنامج مودة يهدف إلى توعية الشباب بطرق حل المشكلات، وتوضيح أسس اختيار شريك الحياة، وغيرها من المهارات الأساسية الخاصة بالحياة الأسرية الصحيحة”.

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وأضاف عثمان إلى “أن هذا المشروع يهدف إلى تضافر الجهود من أجل الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات الحياتية اللازمة، من أجل تكوين الأسرة والعمل على تطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي نزاعات أو خلافات.

وأكد أن الهدف من برنامج مودة “هو العمل على خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والتعرف على المشكلات الاقتصادية والمشكلات الزوجية، وكيفية إدارتها وكذا توضيح مفاهيم الصحة الإنجابية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى قيام الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وروتاري مصر من أجل تنفيذ مشروع جديد يوم الأحد الماضي، في مقر الوزارة القائم بمنطقة العجوزة من أجل تقدم مجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية للسيدات والأطفال بمحافظات صعيد مصر، وهو “إقامة أول مستشفى عائم للطفل والأم”، يقدم أيضا الى جانب الخدمة الصحية العديد من الأنشطة التوعوية، مع العمل على تقديم برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي.

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