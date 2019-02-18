الآثار تعتمد قرار تثبيت الدفعة الرابعة من العمالة المؤقتة

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اعتمد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري قرار تثبيت الدفعة رقم أربعة من العاملين المؤقتين، وكذلك المتعاقدين مع وزارة الآثار المصرية.

نص القرار على تعيين عدد يقارب من 2544 من العاملين المؤقتين بكافة قطاعات وزارة الآثار المصرية على درجات دائمة، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء المصري.

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وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، “أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة كافة العاملين بها، والتزامها بتثبيت كافة العمالة المؤقتة بها، وذلك ضمن منظومة عمل حيادية ودقيقة، حيث بدأت الوزارة العمل على ملف التثبيت منذ عام 2016 تبعًا للقواعد واللوائح المنصوص عليها، وتبعًا لكشوف حصر الوحدات الحسابية في الوزارة”.

كما أكد على أن هذا ملف تثبيت العاملة يعد أحد أولويات وزارة الآثار المصرية، والتي عملت عليه باهتمام وحرص، حيث تم حصر كافة أعداد العاملين من العاملة المؤقتة، وإدراج قاعدة بيان خاصة بهم، ومراجعة الكشوف بشكل دقيق.

وأكد على إن صدور قرار تعيين العمالة المؤقتة في الوزارة جاء نتيجة إلى المجهودات السابقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى جانب تحقيق رغبة الآلاف من العاملين الذين كانوا ينتظرون هذا القرار.

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