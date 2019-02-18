معيط: توصلنا لاتفاق مع شركة “أوبر” لتحصيل ضريبة القيمة المضافة

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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أنه تم التوصل إلى اتفاق بين ممثلى مصلحة الضرائب المصرية وشركة أوبر لخدمات النقل، لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من أجل تحصيل مستحقات مصلحة الضرائب بشكل ميسر، هذا تطبيقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016، كان هذا خلال الاجتماع الذى عقد مؤخرًا بحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمدير الإقليمى للشركة بمصر.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، الموافق 18 فبراير، أن هذا الاتفاق يأتى نتيجة التعاون المثمر والبناء بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية وبين المجتمع الضريبي بصفة عامة لكى يتم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة دون افراط أو تفريط مما يساعد على استكمال الدولة لمشروعات التنمية، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية أية منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة.

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ومن ناحيته، أوضح عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع شركة أوبر للنقل الجماعي، يحدد المعاملة الضريبية التى ستطبق على شركة أوبر وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال، والتي من شأنها تعزيز الثقة والتعاون بين المصلحة والمجتمع الضريبى.

جدير بالذكر أن هذا الاتفاق بين مصلحة الضرائب وشركة أوبر، يأتي فى اطار حرص وزارة المالية على حل المشكلات وتذليل العقبات التى قد تواجه المستثمرين بهدف التيسير على المتعاملين مع وزارة المالية والمصالح الضريبية والجمركية التابعة لها، مشيرًا إلى أن المصلحة ستركز جهودها خلال الأشهر المقبلة لتسوية المنازعات الضريبية المتبقية وتحصيل المتأخرات.