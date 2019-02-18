بالتعاون مع حازم إمام شركة أورنج تطلق خدمة رياضية لعملائها

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قامت شركة أورانج للاتصالات، بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك للحلول الرقمية، بإطلاق خدمة جديدة إلى كافة عملاء شركة أورنج يقدمها لاعب نادي الزمالك السابق، وعضو اتحاد كرة القدم المصري حازم إمام.

وتأتي إطلاق تلك الخدمة في شكل محتوى خدمي مرئي، ومسموع ، ومقروء، هو محتوى ترفيهي بحيث تتم إتاحة الفرصة لكافة عملاء شركة أورانج التعرف على أخبار الكرة مصرية وتحليل المباريات الهامة، إلى جانب التعرف على بعض الجوانب الشخصية من حياة اللاعب الشهير حازم إمام.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أورانج بيير إيتيان صرح إن رعاية كرة القدم يعد جزء من استراتيجية شركة أورنج العالمية، حيث تراعى الشركة مسابقات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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