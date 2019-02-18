خطوات حجز شقة بمشروع «جنة» في القاهرة الجديدة والشيخ زايد

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أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والتعمير عن طرح المرحلة الثانية من وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر والتي تقع بمدينتي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والتي تبلغ 2184 وحدة وتبلغ مساحة الوحدة 100 متر وحتى 150 متر.

وإليكم خطوات التقديم عبر الموقع الخاص ببنك التعمير والإسكان، الدخول عبر الرابط التالي www.hdb-reservation.com الخاص ببنك التعمير والإسكان، ثم إتباع الخطة الأولى في التقديم، وسوف يستمر التقديم حتى تمام الساعة 11:59 مساء يوم الخميس الموافق 7 مارس القادم، فيما يبدأ الحجز “الخطو الثالثة” والتي تبدأ من الساعة 10:00 صباحاً من يوم 17 مارس، وحتى 28 مارس وسوف يتم التخصيص بأسبقية الحجز، وإليكم الفيديو الذي يوضح كيفية التقديم عبر الرابط الخاص ببنك الإسكان والتعمير.

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