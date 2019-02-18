وزارة التربية والتعليم تعلن موعد اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

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صرح الدكتور”محمد عمر” الذي يشغل نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن عقد اختبارات تخصصية في مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذلك اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل في الموافق 23 فبراير الجاري، وذلك بعد الإنتهاء من تجهيز القاعات التي سوف تتم فيها المقابلات الشخصية، مؤكداً أن الوزارة سوف تتنازل عن عدد من الشروط في عدد من المحافظات التي لا توجد بها التخصصات المطلوبة.

كما أشار خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل العقود المؤقتة للمعلمين، على أن الوزارة سوف تقوم بمسح ميداني جديد عقب الإنتهاء من المسابقة حتى يتم معرفة العجز والزيادة، تأهباً لمسابقات التعيينات الدائمة والتي من المقرر أن تبدأ خلال الفترة القادمة، وتحديد المعلمين ذات المهارات اللازمة من معلمي العقود المؤقتة و المعلمين المتقدمين للمسابقة.

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مشيراً خلال نهاية حديثه إلى أن هذه المسابقة تكون بعقد مؤقت غير قابل للتجديد إلا بشروط محددة، مؤكداً أن بيانات العجز أولية، وأن الوزارة سوف تقوم بعمل مسح شامل خلال الفترة القادمة للتأكد من أعداد العجز الحقيقية، وأن الوزارة سوف تقوم بإجراء مسابقة أخرى بعد أن تتمكن من معرفة الأعداد الحقيقة للعجز، والتي من الممكن أن تبدأ خلال شهر يونيو المقبل.

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