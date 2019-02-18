الداخلية تبدأ تلقي الطلبات لحج القرعة غدا.. تعرف على التفاصيل

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الموافق ١٨ فبراير، أنها ستبدأ غدا الثلاثاء، الموافق ١٩ فبراير، فتح باب التقدم لحج القرعة، على أن بستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 7 مارس؛ ذلك خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية.

كذلك يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة “الإنترنت”، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وبخصوص تفاصيل التقدم لحج القرعة، أصدرت وزارة الداخلية، بيان أوضحت فيه طريقة التقدم والإجراءات المتبعة في نقاط أساسية وهي :

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يتم تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أي مركز أو قسم دون التقيد بمحل الإقامة.

يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية، بشرط مراعاة الشروط والإجراءات واشتراطات تقديم الطلبات.

عن طريق الاتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية

وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب (ترفق صورة البطاقة بالطلب)، موضحة أن المواعيد المقررة لتقديم الطلبات تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19/2/2019م حتى يوم الخميس الموافق 7/3/2019م ، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة “مقدم الطلب” الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

يتم قبول طلبات التقدم لحج القرعة وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكتروني المشار إليها.

بقوم لمواطن بالتوقيع بنفسه على الطلب.

في حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب.

يجب سداد الرسوم المقررة، ولا يطلب من المواطن أية أوراق أخرى أو سداد أية مبالغ مالية بخلاف قيمة نموذج الطلب وقيمة طابع الشرطة.

الشروط الواجب توفرها في المتقدم لحج القرعة

يشترط عدة شروط فيمن يتقدم بطلب الحج وهي:

أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك.

ان يكون مصـــري الجنسية.

ألا يقل سن الرجال منهم عن (25) عاماً ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 13/6/2019م الموافق 10شوال 1440هـ.

يتم استثناء شرط السن للمرافق لأحد والديه.

أما بالنسبة للسيدات يشترط وجود محرم لهن.

يستثنى من شرط السن هؤلاء السيدات البالغات من العمر (45) عاماً فأكثر.

يشترط ألا يقا عمر المحرم عن 18 عاماً من تاريخ 13/6/2019م .

واستطردت وزارة الداخلية في بيانها، أن المتقدم يدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض (لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة) ولا يحق للحاج الفائز بالقرعة المطالبة بأية تجهيزات طبية تتطلبها حالته المرضية، فى حالة عدم ذكرها بطلب الحج، ويوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة الحج خلال الخمس سنوات الهجرية الماضية بنظام (القرعة- السـياحة- الجمعيات- الهيئات) وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا تبين سابقة أدائه لمناسك الحج خلال المدة المحددة، لا يُقبل طلبه.

وبخصوص طلب الحج الزوجي، أوضح البيان ان الوزارة حددت أن يكون المرافق (من سن يوم فأكثر) ومن أقارب مقدم الطلب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة (حال فوز المتقدم) وفى حالة إمكانية إثبات صحة صلة القرابة للمرافق الوجوبى يطلب من الفائز ترشيح مرافق بديل.

وبالنسبة للمرافق صغير السن (ذكور–إناث) يشترط استخراج جواز سفر منفصل له، مشيرة إلى أنه يشترط لمن سبق له أداء فريضة الحج من خلال (حج القرعة – الشركات السياحية – الجمعيات الأهلية – الهيئات) أن يكون قد أمضى على آخر حج له خمس سنوات هجرية كاملة، حيث تقبل طلبات الحج هذا العام لمن سبق لهم أداء فريضة الحج آخر مرة عام 1434هـ/ 2013م وما قبلها، ويستثنى من سابقة الحج على سبيل الحصر المحرم لأنثى (أقل من 45 عامًا) لم يسبق لها الحج من قبل أو المرافق لأحد والديه شريطة سداد التكاليف الإضافية المقررة من السلطات السعودية بخلاف قيمة تكاليف حج القرعة.

وأردفت وزارة الداخلية في بيانها: تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام أما بالـنسبـة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان- شبكة فوري) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية، ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء لأحد الوالدين وليس العكس.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج.

قالت وزارة الداخلية، إن المتقدم يرسل الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق؛ حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية، موضحة أن بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومي، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصي) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مكرر) ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة على مسؤوليتهما.

أما عن نسبة الــ10% لأكبر المتقدمين سناً أشارت وزارة الداخلية، إلى أن تخصص نسبة الـ10% من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً؛ حيث تقوم المنظومة الإلكترونية للحج بتجميع بيانات المتقدمين وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل محافظة على حدة ويتم استبعادهم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج وإدراج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة.

وبخصوص الفائزين بالحج ضمن نسبةالـ10% أكدت الوزارة انه يشترط اصطحاب مرافق واحد فقط (ذكر أو أنثى) في حالة تجاوزه سن الـ70 عامًا مع مراعاة شروط السن والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حالة كون مقدمي الطلب كلاهما أكبر من 70 عامًا يجوز على سبيل الاستثناء إضافـة مرافـق ثالث لهما.