الحكومة تعلق على إلزام المقبلين على الزواج بدورات تدريبية في «مودة»

منذ ساعة واحدة أخبار مصر
الحكومة تعلق على إلزام المقبلين على الزواج بدورات تدريبية في «مودة»

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الإثنين الموافق 18 فبراير من العام الحالي 2019 ، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن إلزام وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي ، للمقبلين على الزواج ، بتخطي دورات تدريبية ضمن برنامج «مودة».

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، في تقرير تقصي الحقائق الصادر عنه ، أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي ، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا ، ونفت إلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج «مودة».

وبحسب تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، أضافت وزارة التضامن الاجتماعي ، أن برنامج «مودة» يهدف إلى توعية الشباب المقبلين على الزواج ، عن طريق محاضرات لطلبة الجامعات ، من دون إجبارهم على إجراء اختبارات في المرحلة التجريبية للبرنامج ، مؤكدة في الوقت ذاته ، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن ، هي شائعات لا أساس لها من الصحة ، تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير تقصي الحقائق ، أن مشروع «مودة» يهدف إلى تضافر الجهود ، من أجل الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ، عن طريق تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة ، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري ، فضلا عن فض أي خلافات أو نزاعات ، بما يسهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق ، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج من الشباب ، بينها أسس اختيار شريك الحياة ، وحقوق وواجبات الزوجين ، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرةووإدارتها ، إضافة إلى الصحة الإنجابية.

وناشدت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ،  وسائل الإعلام المختلفة ، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار ، والتواصل مع الجهات المعنية في وزارة التضامن الاجتماعي ، بهدف التأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي أسانيد ووقائع ، من شأنها بلبلة الرأي العام ، وحال وجود أي استفسارات ، يُرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ، على الرقم 16439.