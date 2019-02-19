حقيقة تسبب تطعيمات الديدان المعوية بإصابة طلاب الابتدائي بالحساسية

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أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري عن نفيه لما يتم تداوله من أنباء عبر بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن عدم صلاحية تطعيمات الديدان المعوية للطلاب في المدارس الابتدائية، وأكدت تلك المواقع الإلكترونية أن التطعيمات تعد غير آمنة، كما أنها تسبب الحساسية عند الأطفال.

وقام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الجهة المسؤولة في هذا الصدد وهي “وزارة الصحة والسكان”، والتي نفت صحة ما يتم تداوله من تلك الأنباء.

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وأكدت الوزارة إن تطعيمات الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية لا تسبب الإصابة بالحساسية أو أي أمراض أخرى، وشددت الوزارة على سلامة تلك التطعيمات وصلاحيتها لكافة طلاب المدارس.

وأكدت أيضا الوزارة على أن تطعيمات الديدان المعوية مطابقة للمعايير الصحية بمختلف دول العالم, وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الموضوع يعد مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، والهدف منها هو إثارة قلق وذعر أولياء الأمور والطلاب.

أوضحت وزارة الصحة والسكان “أن حملة تطعيمات الديدان المعوية المخصصة لطلاب المدارس الابتدائية، يتم تنفيذها من قبل الوزارة للعام الرابع على التوالي”، وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سواء في تلك الحملة أو خلال الحملات الماضية.

وأشارت الوزارة “أنها تستخدم تطعيمات معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتم فحصها في معمل مرجعي للمنظمة من أجل ضمان جودة وأمان وإقامة الطعم، ويتم نقله إلى جمهورية مصر العربية عن طريق سلسلة تبريد من أجل الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة”.

وأوضحت الوزارة “أنه فور وصول التطعيمات إلى الدولة المصرية يعاد أخذ عينات منها من أجل فحصها مرة أخرى، من قبل هيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات ليتم التأكد من صحة تلك التطعيمات، ثم يتم توزيعها على كافة مديريات الشؤون الصحية”.

وأوضحت وزارة الصحة “إلى أن المستحضر المستخدم في الحملة تطعيمات الديدان المعوية يحتوي على مادة “Mebendazole”، وهي مادة قوية جدًا وفعالة في طرد الديدان، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار، ألا يتعاطى الطفل أي عقار طبي آخر يحتوي على مادة “ميترونيدازول” لمدة خمسة أيام على الأقل بعد تعاطي الجرعة الخاصة بحملة تطعيمات الديدان المعوية”.

أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة والمرئية، وأهابت أيضا بكافة مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الموضوعية، والدقة في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية داخل الوزارة من أجل التأكد قبل نشر أي معلومات لا تستند إلى حقائق، الهدف منها هو إثارة بلبلة المواطنين، وأعلنت الوزارة أنه قد تم تخصيص الرقم التالي “27923754” من أجل الإجابة على أي استفسارات.

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