عرفات: غلطة عمرنا طول 40 سنة ضيعت الاستثمارات في الهواء

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صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات عن تحقيق الاستغلال الأمثل للدائري الإقليمي، من حيث العمل على توزيع كافة الخدمات، إلى جانب تدشين الموانئ الجافة، بدمياط، والسادات، وبرج العرب وغيرها، وذلك خلال حضور فعاليات اجتماع “لجنة النقل” بحضور رئيس اللجنة هشام عبدالواحد.

أوضح وزير النقل والمواصلات خلال حديثه الهدف الاستراتيجي من أجل العمل على تطوير شبكات اللوجيستية الخاصة بالنقل، وأكد “إن البلاد تتمتع بموقع جيد، وسط العالم ونافذة دخول لأوروبا بالنسبة إلى إفريقيا.

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وأكد الوزير “أن جمهورية مصر العربية لم تستفد من موقعها الاستراتيجي، وأن هدف خلال الفترة القادمة يجب أن يكون من خلال العمل على تعزيز وتعظيم الربط الدولي والمحلي”.

وأشار عرفات “لدينا 4 مشروعات للموانئ، المشروع الأول بتكلفة تصل إلى ما يقارب من 72 مليار، ومشروعات أولوية عاجلة مثل موانئ جافة بقيمة تصل إلى ما يقارب من 38 مليار، إلى جانب مشروعات سكك حديد من أجل التجارة الداخلية بقيمة تصل إلى ما يقارب من 33 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات الطيران المدني بقيمة مليار جنيهًا مصريًا”.

وأضاف الوزير “غلطة عمرنا طول 40 سنة إننا اعتمدنا في التجارة الداخلية على النقل بالتريلات، فضاعت الاستثمارات في الهواء، وتم إقامة مدن جديدة في العهود الماضية، ولم نربط تلك المدن بالسكك الحديد”.

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