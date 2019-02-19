التضامن تعلن فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ/ 2019م.. إليكم التفاصيل

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صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور غادة والي، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في آداء مناسك فريضة الحج للموسم القادم 1440هـ/ 2019م، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق التاسع عشر من شهر فبراير لعام 2019، حتى يوم الخميس الموافق السابع من شهر مارس لعام 2019.

وأكدت على ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مُسجل في إحدى الجمعيات الأهلية، وأن يقوم بسداد قيمة الاشتراك السنوي الخاص بالجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها أكثر من عامين على الأقل في الأول من شهر يناير للعام الجاري 2019، ولم يوقع عليها أي جزاءات بشأن مخالفات قد ثبتت في حقها”.

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قواعد التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ/ 2019م

وأكدت الدكتورة غادة والي، في بيان صادر عنها اليوم، “أنه توجد عدة قواعد لابد من مراعاتها عند التقديم إلى الحج منها:

أن يتم تسجيل الطلبات على طريق بوابة الحج الموحدة المصرية.

لن يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة.

يتم إجراء القرعة بطريقة الإلكترونية عبر البوابة من أجل اختيار الحجاج الفائزين تبعًا لحصة الحج المخصصة لكل محافظة من محافظات الدولة المصرية، والتي تم تحديدها تبعًا إلى نسبة تعداد السكان بكل محافظة.

يشترط في العضو المتقدم أن يكون قادرًا على آداء المناسك الحج من الناحية الصحية حرصًا على سلامته.

لابد من وجود مرافق للحجاج أصحاب الأعمار فوق خمسة وسبعين عامًا، على أن تُقدم الطلبات للإدارات الاجتماعية التابع لها الجمعية تبعًا للنموذج المُعد لذلك.

أكدت والي على حرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات المتميزة لكافة حجاج الجمعيات الأهلية، أهابت الوزيرة بمجلس أمناء المؤسسة من أجل العمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى الحجاج لكافة مستويات الحج، والعمل على إنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالسكن، والنقل مبكرًا.

4 مستويات متنوعة للحج

صرح المدير التنفيذي لمؤسسة تيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود “أنه قد تم اختيار أفضل الأماكن لكافة برامج الحج لموسم 1440هـ/ 2019م، تبعًا للشروط الموضوعة لكل مستوى”، وشدد على أن مجلس الأمناء قد وافق على تنفيذ أربعة مستويات متنوعة للحج على غرار ما تم خلال العام السابق.

المستوى الأول فنادق خمس نجوم بساحة الحرم المكي وخمس نجوم في المنطقة المركزية الشمالية في المدينة المنورة.

المستوى الثاني فنادق أربعة نجوم في المنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا في مكة المكرمة وخمس نجوم في المنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة.

المستوى الثالث فنادق ثلاثة نجوم في المنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي وأربعة نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي.

المستوى الرابع فنادق مصنفة في المنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكي وثلاثة نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وتقدم كافة الفنادق وجبتي الإفطار والغداء.

كما أكد عبدالموجود، على أن مؤسسة تيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى قد أنهت كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق في وقت مبكر بالمنطقة المركزية للحرمين لموسم حج 1440هـ/ 2019م مع تقديم كافة خدمات التغذية في الفنادق حرصًا من وزارة التضامن على تقديم كافة الخدمات المتميزة للحجاج.

وأضاف أنه من المتعين أن يتم الإعلان عن أسعار برامج الحج الأربعة لعام 1440هـ/ 2019م، فور إعلان قيمة تذاكر الطيران، واعتماد مجلس أمناء مؤسسة تيسير الحج والعمرة لأسعار كافة البرامج والخدمات.

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