وزير الأوقاف يدعو لاستحداث أنواع جديدة من الوقف بمجالات التعليم والصحة

Advertisements

أكد وزير الأوقاف، ورئيس اتحاد الأوقاف العربية محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على أهمية تفعيل دور الوقف سواء في خدمة المجتمع، أو في الإسهام في دفع عجلة التنمية.

وأكد وزير الأوقاف على الاستعداد من أجل وضع كامل الخبرات المصرية بمجال الأوقاف وفِي مجال الدعوة الإسلامية في خدمة أشقائنا، وكذلك من أجل العمل على الاستفادة من التجارب المصرية في هذا الشأن، وأكد على ضرورة أن نعمل معًا من أجل نشر ثقافة الوقف الخيري في مجال الاستثمارات المشتركة لصالح تنمية الوقف، والعمل على تعظيم عائد استثماره خدمة كافة الأغراض التي أوقف من أجلها.

Advertisements

جاء تصريحات وزير الأوقاف خلال مشاركته في فعاليات اجتماع “لجنة الشؤون العربية” اليوم، تحت رئاسة رئيس اللجنة النائب أحمد رسلان، من أجل مناقشة ملف إدارة الوقف العربى، وقد تناولت المناقشات العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.

ودعا وزير الأوقاف إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجال “حماية الوقف”، والحفاظ عليه، والعمل على استحداث وقفيات جديدة، خصوصًا في كافة المجالات الحيوية مثل الصحة من أجل تقديم الخدمات الصحية والطبية لعلاج الغير قادرين، وفي مجال التعليم ودعم البحث العلمي، والعمل على توفير الرعاية, الحماية الاجتماعي لكافة أفراد وأسر المجتمع الأولى بالرعاية، وخدمة الإنسانية، وخدمة الأديان السماوية.

أشاد أحمد رسلان، وأعضاء اللجنة بالتنسيق والتعاون العربي المشترك في كافة مجالات الدعوة الإسلامية والأوقاف، وأكد على ضرورة تبادل الخبرات بين جمهورية مصر العربية، وبين الدول العربية في أكاديمية الأوقاف من أجل تدريب الدعاة، والأئمة.

أكد رسلان أن اللجنة تدعم وزير الأوقاف المصري، بشأن التعاون بين اللجنة والاتحاد حتى يمكن القيام بالعديد لتعظيم الاستفادة والتعاون بين كافة الدول العربية فى مجال إدارة الوقف لصالح شعوب الدول العربية.

أقرا المزيد وزير الأوقاف: أشهد الله أن القيادة السياسية أكثر غيرة منا على مال الوقف