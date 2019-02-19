بيان عاجل يطالب بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى القلب موجه لوزيرة الصحة

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تقدم عضو البرلمان المصري النائب سعيد طعيمة، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، من أجل سرعة النظر في قائمة انتظار مرضى القلب بالمستشفيات الحكومية، والمستشفيات الخاصة، المستشفى الفرنساوي القائمة في طنطا.

وأوضح البرلماني في بيانه، “خلال الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة والسكان، بتدشين العديد من الحملات من أجل صحة المواطن بناءًا على تعليمات الصادرة من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، إلا أنها تناست العلاج على نفقة الدولة، وأصبحت قائمة الانتظار طويلة، وخصوصًا عمليات القلب المفتوح، والدعامات، والقسطرة”.

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وأكد البرلماني، أن “مثل تلك العمليات لا يمكن أن يتم تأجيلها لأنها تساوي الحياة”، وطالب النائب بسرعة تدعيم كافة المستشفيات التي تقوم بمثل تلك العمليات، ومنها المستشفى الفرنساوي القائم في طنطا حيث لا يوجد بها دعامات.

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