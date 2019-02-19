عاجل: إنتحاري يفجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر واستشهاد أمينى شرطة وإصابة أخرين

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قام انتحاري بتفجير نفسه في محيط منطقة الحسين بحي مصر القديمة بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين، الموافق 18 فبراير، مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة وضباط بالأمن العام.

وصرح مصدر أمني مطلع أن الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه في منطقة الدرب الاحمر هو نفسه من وضع العبوة البدائية الناسفة التي وجدت في محيط مسجد الاستقامة بميان الجيزة منذ عدة أيام.

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وحول ملابسات الحادث الذي وقع في الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا جاء فيه: “فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

جدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث توجهت عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل المصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج.