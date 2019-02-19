بالصور| وزيرة الصحة تتوجه لمستشفى الحسين للاطمئنان على مصابي حادث الدرب الأحمر

Advertisements

توجهت منذ قليل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إلى مستشفى الحسين الجامعى، للاطمئنان على حالة مصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي بمحيط شارع الأزهر.

وكشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الإصابات التي أسفر عنها الحادث الإرهابيحالتها من بسيطة إلى متوسطة، وتتراوح ما بين كسور وجروح سطحية وشظايا في أماكن متفرقة من الجسد، لافتًا إلى أن جميع المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وحالتهم الصحية مستقرة.

Advertisements

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، أنه تم نقل 4 مصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، واثنين آخرين إلى مستشفى الشرطة، حيث يخضعون للعلاج اللازم.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا جاء فيه: “أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

جدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث توجهت عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل المصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج وهم أربع حالات، وحالتين إلى مستشفى الشرطة.