إنفراد.. أسماء المصابين الـ 6 في حادث الدرب الأحمر و بينهم سائح أجنبي

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ينفرد موقع “مصر 365” بنشر قائمة أسماء المصابين في حادث انفجار عبوة ناسفة بمحيط منطقة الدرب الأحمر، أثناء مطاردة قوة أمنية لعنصر إرهابي تورط في استهداف كمين أمني، بمحيط مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، يوم الجمعة الماضي.

المصابون هم:

محمد سالم سليمان ٣٢ سنة معاون مباحث الجمالية.

ضابط شرطة أحمد محمد فاخر ٣٨ سنة.

عقيد شرطة شهاب مرتضى.

حلاوتهم زينهم إبراهيم 44 سنة.

حسن محمد محمد 16 سنة.

“أوتك بك”، 25 سنة، طالب بجامعة الأزهر يحمل جنسية دولة تايلاند.

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يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، توجهت منذ قليل إلى مستشفى الحسين الجامعى، للاطمئنان على حالة مصابي حادث الدرب الأحمر الإرهابي بمحيط شارع الأزهر.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا جاء فيه: “أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

جدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث توجهت عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل المصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج وهم أربع حالات، وحالتين إلى مستشفى الشرطة.