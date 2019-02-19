إنفراد.. الصور الأولى لمنفذ “انفجار الدرب الأحمر”

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كشف مصدر أمني مطلع، رفض ذكر إسمه أن قوات الأمن ومباحث الأمن الوطني، تعرف هوية العنصر الإرهابي الذي لقي مصرعه مساء الاثنين، في انفجار عبوة ناسفة أثناء مطاردة قوات الأمن له بمنطقة الدرب الأحمر.

وذكر المصدر – إن الإرهابي يدعى “الحسن عبد الله”، يبلغ من العمر 37 سنة، وهو المتهم بارتكاب إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى.

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وينفرد موقع “مصر 365” بنشر بعض الصور للإرهابى مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، وذلك من واقع كاميرات المراقبة الخاصة بالأجهزة الأمنية.

حيث أفادت كاميرات المراقبة، أن الحادث جاء نتيجة لضربة استباقية مبكرة من قبل، قوات الأمن بوزارة الداخلية للعنصر الإرهابى حيث تعقبه أفراد الأمن فى المنطقة المحيطة بالحسين.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا جاء فيه: “أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

جدير بالذكر أنه فور وقوع الحادث توجهت عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل المصابين، الذين تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقي العلاج وهم أربع حالات، وحالتين إلى مستشفى الشرطة.