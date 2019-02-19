“الأثار” تؤكد سلامة المباني الأثرية في محيط تفجير الدرب الأحمر

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صرح محمد عبدالعزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، منذ قليل، إنَّ الانفجار الذي وقع مساء اليوم الإثنين، في محيط منطقة الدرب الأحمر، حدث بجوار المنطقة الأثرية بين سبيل سليمان الخربوطلي والمسجل أثر تحت رقم 70 ومسجد الدرديري بمنطقة الحسين.

وأضاف عبدالعزيز، إنه إثر الحادث ، توجه على الفور مفتشي آثار المنطقة عقب وقوع الحادث إلى المنطقة الأثرية وأكدوا سلامة المنطقة الأثرية.

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وأكد لمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، إن لجنة من خبراء الآثار ستتوجه غداً الثلاثاء لفحص المنطقة الأثرية والاطمئنان على سلامتها.

جدير بالذكر أنمنطقة الدرب الأحمر قد شهدت تفجير انتحاري مساء الإثنين أسفر عن مقتل منفذ التفجير، واستشهاد أمينى شرطة وإصابة أربعة أخرين.