ارتفاع حصيلة شهداء حادث “الدرب الأحمر” بعد وفاة المقدم رامي هلال

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أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن المقدم رامي هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني، قد لقى مصرعه متأثرًا بإصابته جراء التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة الدرب الأحمر، مساء الاثنين، وبهذا يرتفع عدد شهداء الحادث الإرهابي إلى ٣ شهداء، بينما مازال هناك ٦ مصابين يتلقون العلاج في مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا جاء فيه: “أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

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وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

وكان فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع انفجار عبوة عبوة ناسفة بحوزة إرهابي أثناء مطاردته من قوات الأمن، مساء اليوم الإثنين.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المنفجرة.