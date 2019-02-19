مصدر : العثور على قنبلة زمنية داخل شقة إرهابي الدرب الأحمر جاهزة للتفجير

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صرح مصدر أمني مطلع، أن أجهزة الأمن تمكنت من العثور على قنبلة تحتوي على عداد زمنى “تايمر” أثناء تفتيشها لشقة الإرهابى القتيل الحسن عبد الله، الذى قام بتفجير نفسه، مساء أمس الاثنين، بمنطقة الدرب الأحمر.

وبمجرد العثور على القنبلة، قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

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وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت أن القنبلة الزمنية كانت معدة لتفجير المنزل بالكامل، وأغلب الظن أن الإرهابي القتيل كان ينوي تفجيرها حال تمكن الأجهزة الأمنية قبضت عليه بالمنزل ، حيث زود القنبلة بعداد تنازلى “تايمر” ، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.

وقام فريق من خبراء المفرقعات، بتمشيط محيط المنطقة، التى شهدت إنفجار عبوة ناسفة كان يحملها عنصر إرهابي، أثناء محاصرته ومحاولة ضبطه من قبل قوات الأمن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف هوية الإرهابي الانتحاري ويدعى الحسن عبد الله، هو مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، ويبلغ من العمر 37 عاماً.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا جاء فيه: “أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

وكان فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، لمعاينة موقع انفجار عبوة عبوة ناسفة بحوزة إرهابي أثناء مطاردته من قوات الأمن، مساء اليوم الإثنين.

وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المنفجرة.