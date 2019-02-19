محمد عمر: نواجه تحديًا كبيرًا في الارتقاء بالمعلم .. و 10 آلاف جنيه هو المرتب العادل له

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قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن المعلم ليس أداة بالنسبة إلينا، لأنه أهم عنصر في عناصر المنظومة التعليمية التي نقوم بتطويرها وتطوير مناهجها وتوفير الأدوات التكنولوجية الحديثة لأبنائنا.

وحول مشكلة ضعف راتب المعلم، أكد نائب وزير التربية والتعليم، خلال لقائه ببرنامج “مساء DMC”، المذاع عبر فضائية “DMC”، مساء أمس الإثنين، أن الراتب العادل للمعلم المعُين حديثًا هو 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواجه تحديًا كبيرًا في الارتقاء بالمعلم، وبدأت في تنفيذ خطة طموحة ستظهر معالمها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين صورة المعلم في المجتمع، واصفًا أياه بأنه هو المسئول عن بناء الأجيال وهو رمانة الميزان الذي تعوّل عليه الوزارة، لهذا فمن الضروري أن يكون في مكانة رفيعة ومميزة.

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وحول مسابقة العقود المؤقتة التي طرحتها الوزارة للمعلمين الجدد، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة استقبلت طلبات من 430 ألف شخص، لسد العجز الموجود بالوزارة الذي يبلغ 67 ألف معلم.

وأضاف محمد عمر، أن العجز في أعداد المدرسين بالوزارة يبلغ 97 ألف معلم على مستوى الجمهورية، ولكن بوضع آليات جديدة للعمل تم تقليص هذا العدد ليصل العجز 67 ألف معلم، مؤكدًا أن الوزارة تحتاج إلى 65 ألف معلم حاليًّا للتغلب على العجز في أعداد المعلمين، منوهًا بأن تلك العقود مؤقتة لمدة 3 شهور فقط لا تجدد، رغم احتياج الوزارة إلى العدد بصفة مستمرة، لسد العجز نهائيًّا.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين بأن الوزارة ستقوم بتعيين 65 ألفًا فقط، سيتم اختيارهم من المتقدمين للمسابقة البالغ عددهم 430 ألف شخص حتى الآن، لافتًا إلى أن الوزارة تلقت أوراق المتقدمين للحصول على عقد مؤقت، لشغل وظيفة معلم خلال الفصل الدراسي الثاني، وجارٍ فحص هذه الأوراق خلال الأيام المقبلة.

وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه رغم إغلاق التقديم في المسابقة إلكترونيًا إلا أن الإدارات بدأت استلام المستندات المطلوبة فى الإعلان ابتداءً من السبت الماضي، الموافق 16 فبراير ومستمر حتى يوم الخميس المقبل، الموافق 21 فبراير.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: “أن قرار مد فترة التقدم للمسابقة حتى نهاية الأسبوع الجاري، يأتي فى إطار حرص الوزارة لإتاحة الفرصة لعدد أكبر للمعلمين المتقدمين”، مشيرًا إلى أنه لسرعة وضمان التواصل مع جميع المتقدمين سيجرى التواصل والأخطار بمواعيد المقابلات الشخصية والاختبار، ومواعيد توقيع العقود فى حالة اجتياز شروط التقديم والضوابط الخاصة بالمسابقة من خلال البريد الإلكترونى للمتقدمين.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت قد أعلنت في 7 فبراير الجارى، عن إطلاق مسابقة للتعاقد مع 50 ألف معلم، ولكن عن طريق التعاقد المؤقت لشغل وظيفة معلم لسد العجز حتى نهاية الفصل الدراسى للعام الحالى 2018/2019 فى ضوء احتياج الإدارات التعليمية.