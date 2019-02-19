من هو “الحسن عبدالله” منفذ تفجير الدرب الأحمر؟

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شهدت منطقة الدرب الأحمر بمحيط منطقة الحسين، مساء أمس الاثنين، حادث إرهابي إثر تفجير انتحاري لعبوة بدائية، راح ضحيتها 3 شهداء من رجال الشرطة، فيما أصيب 6 آخرون، ولقي العنصر الإرهابي مصرعه في انفجار العبوة الناسفة أثناء القبض عليه من قبل قوات الشرطة بمنطقة الدرب الأحمر.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة بجهاز الأمن الوطني، عن هوية الإرهابي المتهم بتفجير الدرب الأحمر، بمنطقة الحسين، الذي حدث مساء أمس الإثنين، يدعى “الحسن عبد الله” يبلغ من العمر 37 سنة.

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وأفاد المصدر بأن الإرهابي رغم مشاهدته في منطقة الدرب الأحمر، إلا أنه لا يقيم بالمنطقة، مؤكدًا أن المتهم هو نجل الدكتور عبدالله العراقي دكتور باطنة، مضيفًا أن والد المتهم كانت لديه عيادة في منطقة الدرب الأحمر، وتركها وهاجر إلى أمريكا منذ عشرون عاما.

وأضاف المصدر أن الإرهابي يحمل الجنسية الأمريكية هو أفراد عائلته، وأنهم مقيمون في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن العائلة كان معروف عنها العمل في النحاس بالمنطقة قبل السفر إلى أمريكا.

وأوضح المصدر الأمني أن عم الإرهابي “الحسن عبدالله” لديه محل صابون سائل بالمنطقة، إلا أنه اختفى منذ أسبوع، وأغلق المحل.

وبسؤال إحدى أقارب انتحاري الدرب الأحمر “الحسن عبدالله” كشفت بعض التفاصيل عن حياته، إذ قالت: ” (ن. س.) إبنة عمه، إن والده يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 عامًا، مع باقي الأسرة وله إخوة متزوجين.

وأضافت: “مالهوش اختلاط بحد.. وبينصحنا في الدين”.. وتابعت موضحة أن الحسن شخص انطوائي، يعيش وحيدًا، ولا يختلط بأفراد العائلة، ويظهر علامات التدين.

وأوضحت إبنة عم انتحاري الدرب الأحمر، أنه كان يتغيب عن المنزل لفترات قد تصل أحيانًا إلى أسابيع، دون أين يعرفوا مكانه، وحتى رقم هاتفه المحمول لم يكن يعطيه لأحد من أقاربه، وكان دومًا يقول: “هأكلمكم أنا”، حسبما ذكرت.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت استشهاد أميني شرطة، وإصابة 3 ضباط، ومصرع إرهابي أثناء محاولة ضبطه في حارة الدرديري بالدرب الأحمر.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا أمس الإثنين، حول ملابسات الحادث جاء فيه: “أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

تجدر الإشارة إلى أنه في الساعات الماضية عقب صدور بيان وزارة الداخلية، توفي أحد المصابين بحادث تفجير الدرب الأحمر وهو المقدم رامي هلال، أحد ضباط قطاع الأمن الوطني ، وبهذا يرتفع عدد شهداء الحادث الإرهابي إلى 3 شهداء و6 مصابين.

وكان فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد توجه على الفور إلى موقع الانفجار ، لمعاينة المكان والعبوة الناسفة التي كانت بحوزة الإرهابي أثناء مطاردته من قبل قوات الأمن، والتي قام بتفجيرها، وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف،على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المنفجرة.