عاجل.. مقتل 16 إرهابيًا أثناء مداهمة الأمن الوطني لبؤرتين إرهابيتين بالعريش

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صرح مصدر مطلعن بقطاع الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الموافق 19 فبراير، أن رجال قطاع الأمن الوطني نجحوا في رصد بؤرتين إرهابيتين كانتا تنويان تنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

وبالفعل قامت القوات بمداهمة البؤرة الأولى، الكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات “دائرة قسم شرطة ثالث العريش”، ومن ثم بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة، وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع 10 منهم.

كما نجحت قوات الأمن من ضبط البؤرة الثانية ومداهمتها، والتي كانت كائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة “دائرة قسم شرطة ثالث العريش”، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، ما أسفر عن مصرع 6 منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.

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جدير بالذكر أن توقيت تلك المداهمات جاء كرد سريع وخطوة استباقية قام بها ضباط الأمن الوطني، ردًا على استشهاد 3 من خيرة رجال الأمن الوطني بالأمس في حادث الدرب الاحمر، الذي قام فيه انتحاري بتفجير نفسه حين حاول رجال الأمن الإمساك به بمحيط منطقة الحسين.