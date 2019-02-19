بالصور| مواد متفجرة وقنبلة زمنية مجهزة للاستخدام في شقة إرهابي الدرب الأحمر

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فوجئ رجال الأمن وخبراء المفرقعات، بما وجدوه في مسكن الإرهابى “الحسن عبدالله” المتهم بحادث تفجير الدرب الأحمر، الذي وقع مساء أمس الإثنين، بمنطقة الأزهر .

وبإجراء المعاينة بواسطة أجهزة الكشف عثر على كميات من المواد المتفجرة والمستخدمة فى تصنيع العبوات وتم التعامل مع العديد من الأجسام الغريبة، كما مشط رجال المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات جميع أرجاء مسكن الإرهابى وتم التعامل مع المواد التى تم التحفظ عليها، وتأمين المنطقة وتمشيطها بالكامل.

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وكشف مصدر أمني مطلع، عن أنه أثناء معاينة المنزل وتمشيطه، تمكن رجال الأمن من العثور على قنبلة تحتوي على عداد زمنى “تايمر” ، يبدو أن الإرهابي كان ينوي استخدامها، وبمجرد العثور على القنبلة، قامت الأجهزة الأمنية بإخلاء العقار، واستدعاء خبراء المفرقعات للتعامل مع الموقف.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية اكتشفت أن القنبلة الزمنية كانت معدة لتفجير المنزل بالكامل، وأغلب الظن أن الإرهابي القتيل كان ينوي تفجيرها حال تمكن الأجهزة الأمنية قبضت عليه بالمنزل ، حيث زود القنبلة بعداد تنازلى “تايمر” ، لذلك تم إخلاء العمارة بالكامل.

وقام فريق من خبراء المفرقعات، بتمشيط محيط المنطقة، التى شهدت إنفجار عبوة ناسفة كان يحملها عنصر إرهابي، أثناء محاصرته ومحاولة ضبطه من قبل قوات الأمن.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، تمكنت من كشف هوية الإرهابي الانتحاري ويدعى الحسن عبد الله، هو مرتكب حادث الدرب الأحمر بمنطقة الحسين، ويبلغ من العمر 37 عاماً.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانًا أمس الإثنين، حول ملابسات الحادث جاء فيه: “أنه فى اطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعه إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمنى أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ الجارى ، فقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعه عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر”.

وأضاف البيان: “قامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة علية انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابى واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة وإصابة اثنين ضباط أحدهم من الأمن الوطنى والأخر من مباحث القاهرة واحد ضباط الأمن العام”.

تجدر الإشارة إلى أنه في الساعات الماضية عقب صدور بيان وزارة الداخلية، توفي أحد المصابين بحادث تفجير الدرب الأحمر وهو المقدم رامي هلال، أحد ضباط قطاع الأمن الوطني ، وبهذا يرتفع عدد شهداء الحادث الإرهابي إلى 3 شهداء و6 مصابين.

وكان فريق من نيابة جنوب القاهرة الكلية، قد توجه على الفور إلى موقع الانفجار ، لمعاينة المكان والعبوة الناسفة التي كانت بحوزة الإرهابي أثناء مطاردته من قبل قوات الأمن، والتي قام بتفجيرها، وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لأخذ عينات من موقع الانفجار والوقوف،على ملابساته، وبيان مكونات العبوة المنفجرة.