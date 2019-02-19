«السياحة» تحذر الشركات من التعاقد مع مكاتب سعودية لخدمة الحجاج

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قامت غرفة شركات السياحة، اليوم الثلاثاء، الموافق ١٩ فبراير، بمخاطبة شركات السياحة العاملة بموسمي الحج والعمرة، وأرسلت لهم خطابات حذرتهم فيها من إبرام أي عقود مع مكاتب الخدمة الميدانية لمؤسسة الطوافة السعودية لتقديم الخدمات لمسافري الحج السياحي.

وجاء في خطاب غرفة شركات السياحة، أن وزارة السياحة قد تلقت خطابا من اللواء عمرو لطفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس مكتب شئون الحجاج المصريين، يتضمن كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية بشأن توزيع الحجاج المصريين على فئة السياحة المصرية بمختلف تصنيفاتها ” 5 نجوم – 4 نجوم – بري – اقتصادي” عن طريق القطاع التنفيذي لخدمة حجاج مصر والمتضمن عدم توقيع أي عقود مع مكاتب الخدمة الميدانية المخصصة لخدمة لخدمة حجاج السياحة المصرية، وأن التوزيع على مكاتب الخدمة الميدانية سيتم عن طريق المؤسسة فقط، ولن يقبل أي عقد يتم إبرامه مع أي مكتب خدمة ميدانية.

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وطالبت الغرفة من شركات السياحة المنفذة لرحلات الحج للعام الهجرى الجاري ١٤٤٠، بعدم إبرام أي عقود مع مكاتب الخدمة الميدانية، حيث إن توزيع المكاتب سيتم عن طريق المؤسسة فقط.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات برئاسة أحمد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الغرفة أرسلت خطابًا إلى مجدي شلبي وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية ورئيس اللجنة العليا للحج، تطلب فيه مخاطبة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مكاتب الخدمة المیدانیة الذین ثبت في حقهم المخالفة والتقصیر في تقدیم الخدمات بالمشاعر المقدسة الموسم الماضي، وذلك طبقا لتقارير اللجان المشتركة بین الغرفة والوزارة والمؤسسة أثناء تفقد المشاعر.

وأكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنها سوف تقوم باستبعاد تلك المكاتب من العمل مع شركات السياحة المصرية هذا العام، وتحديد المكاتب التي ثبت تقصيرها الموسم الماضي.

وقال أحمد إبراهيم إن الخطاب جاء في إطار حرص الغرفة والوزارة أيضا على إنجاح موسم الحج والحفاظ على تميز الحج السياحي وتقديم أفضل الخدمات للحجاج، موضحا أن الغرفة شددت على ضرورة تحدید قيمة التعویضات الملائمة والمناسبة لحجم المخالفة وسرعة ردها وموافاة الغرفة بموعد الرد، وذلك لتعويض أي ضرر ولو بسيط لحجاج السياحة خلال الموسم الماضي.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الدينية أن هناك اتفاقا بين الغرفة والوزارة على تقديم كافة التسهيلات لحجاج السياحة وتذليل أية عقبات أمامهم وضمان كافة حقوقهم، مشيرا إلى أن الضوابط تضمنت عددًا من الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركات للحجاج خاصة بالمستويين الاقتصادي والبري اللذين توليهما الوزارة أهمية خاصة لارتباطهما بالبسطاء من المواطنين، مشيدًا بالتعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة.