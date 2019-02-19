شاكر: لا زيادة في أسعار شرائح الكهرباء حتى يوليو المقبل

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أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، الذين يمثلون أولوية كبيرة لدى الوزارة، خصوصا مع بدء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، في وضع مقترحات الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة؛ تنفيذا لخطة الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء، الموافق ١٩ فبراير ، طمأن وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، جموع الشعب المصري أنه لا زيادة في أسعار فواتير الكهرباء قبل يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة التي ستأتي تماشيا مع سياسة الدولة في رفع الدعم عن الكهرباء، ستكون زيادات بسيطة ومحدودة ولا داعي لإثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة، مشيرا إلى أن الوزارة تحملت أعباء ومازالت على مدار السنوات الماضية، ولعل أبرزها تنفيذها أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل في تاريخ قطاع الكهرباء.

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ومن ناحيته نفى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء وجود أي زيادة بأسعار الكهرباء حتى يوليو المقبل، وفقًا للخطة الزمنية التي تتبعها الدولة لرفع الدعم، مؤكدا أن جميع ما يتردد بشأن التوقعات بنسب الزيادة في الأسعار الجديدة لا أساس له من الصحة، خاصة وأنه لم يتم تحديد نسبة الزيادة بشكل قاطع بعد حتى الآن، منوها إلى أن أسعار الشرائح موحدة على الجميع.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالي 2018- 2019، التي يتم تطبيقها، منذ يوليو 2018 وحتى يوليو المقبل، كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (22 قرشًا)

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (30 قرشًا)

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (36 قرشًا)

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (70 قرشًا)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (90 قرشًا)

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (135 قرشًا)

الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلووات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا).